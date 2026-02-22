  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement. immeuble recent . proche de tous les commerces. ecole ariel . synagogues.

Raanana, Israël
depuis
$987,525
;
5
ID: 33439
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Appartement de 4 pieces avec mamad . 2 salles de bains. terrasse de 12 m2 . 4 eme etage. cuisine moderne. Proche de tous les commerces .

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Loisirs

