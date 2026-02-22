  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux

Quartier résidentiel Bel appartement, bon emplacement, hauts plafonds, spacieux

Raanana, Israël
depuis
$3,42M
;
5
ID: 33446
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Tres bel appartement de 200 m2 . 5 pieces .Penthouse duplex 1 seule chambre avec salle e bain a l etage. Tres grand salon 5 m hauteur de plafond. grande terrasse depuis le salon et l espace salle a manger . Cuisine moderne avec ilot. Parquet dans les chambres. A l etage piscine et grande terrasse. mamad /2 places de parking.

Raanana, Israël
