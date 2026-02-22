Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Au cœur de Nahlaot, quartier vivant et authentique de Jérusalem, réputé pour sa vie communautaire, ses synagogues, son ambiance chaleureuse et sa proximité immédiate du Shouk Mahane Yehouda et du centre-ville. Une adresse très recherchée aussi bien par les familles religieuses que par les investisseurs.
Dans un immeuble boutique récent, découvrez cet appartement clair, calme et plein de caractère :
Salon lumineux avec sortie sur un petit balcon souccah et vue dégagée
Cuisine américaine moderne et pratique
2 chambres à coucher, dont une suite parentale et un mamad
Salle d’eau moderne
Situé au 2e et dernier étage, avec pleine propriété du toit (au-dessus de l’appartement)
Climatisation dans chaque pièce
Actuellement loué, disponible rapidement
Sans ascenseur, donc des charges de copropriete tres faibles
???? Un bien rare et recherché, idéal pour habiter Jérusalem avec charme et authenticité ou pour réaliser un investissement patrimonial sûr dans un secteur à forte demande locative.
