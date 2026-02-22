  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$993,795
7
ID: 33517
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au cœur de Nahlaot, quartier vivant et authentique de Jérusalem, réputé pour sa vie communautaire, ses synagogues, son ambiance chaleureuse et sa proximité immédiate du Shouk Mahane Yehouda et du centre-ville. Une adresse très recherchée aussi bien par les familles religieuses que par les investisseurs. Dans un immeuble boutique récent, découvrez cet appartement clair, calme et plein de caractère : Salon lumineux avec sortie sur un petit balcon souccah et vue dégagée Cuisine américaine moderne et pratique 2 chambres à coucher, dont une suite parentale et un mamad Salle d’eau moderne Situé au 2e et dernier étage, avec pleine propriété du toit (au-dessus de l’appartement) Climatisation dans chaque pièce Actuellement loué, disponible rapidement Sans ascenseur, donc des charges de copropriete tres faibles ???? Un bien rare et recherché, idéal pour habiter Jérusalem avec charme et authenticité ou pour réaliser un investissement patrimonial sûr dans un secteur à forte demande locative.

Beau 4 pieces de 92 m2 au cadastre rue hanauh Albek avec balcon de 8,5 m2 en partie soucah situe au 5 eme etage avec une splendide vue sur les murailles de jerusalem ,ascenseur + une cave et 2 places de parking libre de suite
Rare !! Appartement 5 pièces "résidence Dimri City" 160 m2 avec 20 m2 de terrasse, 2 ascenseurs dont un de shabat. A proximité de commerces, écoles, parcs, synagogues, bus..... Entièrement rénové, avec clim individuel dans chaque chambre. Parking
À vendre en exclusivité ! 15, rue Soutine (En construction avancée) Rue calme et prestigieuse près de la place Rabin Pendant les travaux de démolition et de construction du TAMA 1er étage 3 pièces 68,2 m² plus 14 balcons Face à Soutine ! (Orientation sud-est) Parking souterrain régulier Vast…
