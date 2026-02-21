  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Bon emplacement, bonne occasion, investi

Jérusalem, Israël
$1,44M
20/02/2026
$1,44M
06/05/2025
$1,29M
9
ID: 25850
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Appartement de 4,5 pièces, après TAMA 38 Rénové à un niveau élevé, grande cuisine moderne, salon spacieux, balcon depuis le salon, 3 grandes chambres, suite parentale, soucca de 4 mètres carrés, dimension, 3 directions d'air, ascenseur de Shabbat Possibilité de meubles, et plus

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

