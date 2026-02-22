  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !

Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !

Hadera, Israël
depuis
$652,080
;
10
Laisser une demande
ID: 33402
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Le Département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui présente en exclusivité un superbe appartement de 4 pièces dans le prestigieux complexe SOHO ! - Au sein du complexe moderne très recherché, au dessus du Beth ´Habad francophone de Hadera, - 4 pièces bien agencé d'environ 105 m², - Terrasse-veranda panoramique dégagée orientée Sud-ouest d'environ 12 m², avec une fermeture électrique ! - Grande pièce à vivre chaleureuse,⁠ - 3 chambres dont une suite parentale et une pièce sécurisée, - Au 8ème étage sur 13 avec ascenseur de Shabbat, - Cave privée, - 2 places de parking au sous-sol ! - ⁠L’appartement a été amélioré dans les moindres détails, aucun travaux à prévoir ! Et ce n'est pas tout ! La résidence est exceptionnelle : salle de sport réservée, salle de réception, espace extérieur privé de la résidence. Un appartement d’un niveau exceptionnel, situé au Centre-ville de Hadera, l’un des quartiers les plus recherchés de la ville. Commodités à proximité : centre commercial Mixx, écoles, ganim et au pied : la synagogue francophone 'Habad, à 12 minutes environ en voiture du bord de mer ! Une opportunité rare ! Bonus, son prix exceptionnel : 2.150.000 NIS seulement ! A voir absolument ! RE/MAX Hadera, Rah'el Benguigui. Licence professionnelle 313736.

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Luxueux, proche de la mer, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Coup de fusil !! a vendre rue rogozin appartement a rénover vue mer
Ashdod, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Special investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$523,545
Quartier résidentiel Dans un immeuble neuf
Ascalon, Israël
depuis
$595,650
Quartier résidentiel A vendre appartement a arnona
Jérusalem, Israël
depuis
$971,850
Vous regardez
Quartier résidentiel Stop affaire !!! vous voulez faire un excellent investissement à hadera, acquérir un bien avec une forte demande locative ? ne cherchez plus, le voilà !
Hadera, Israël
depuis
$652,080
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Afficher tout Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Quartier résidentiel Résidence de luxe dans la tour frishman
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,67M
Situé au cœur de Tel Aviv, cet élégant appartement de 4,5 pièces est proposé à la vente dans l'iconique Frishman Tower, l'une des adresses résidentielles de luxe les plus prisées de la ville. Situé au 6e étage d'une tour de 28 étages, l'appartement s'étend sur environ 160 mètres carrés et …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Afficher tout Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Quartier résidentiel Avec terrasse, calme, investi, hauts plafonds
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,24M
Rue Herzl en plein centre du quartier de Florentine, appartement de 3 pièces de 80m2 avec balcon au 1 er étage avec ascenseur, tres belle hauteur sous plafonds environ 3m, Superbe potentiel, a proximite de tous les cafes et restaurants. BEL INVESTISSEMENT A NE PAS MANQUER
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Afficher tout Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !
Hadera, Israël
depuis
$714,780
BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de coeur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - ⁠Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - ⁠Etage 4/6,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller