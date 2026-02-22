  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer

Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer

Hadera, Israël
depuis
$717,915
;
8
Laisser une demande
ID: 33444
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

Tres bel appartement de 4 pieces situe dans le quartier "Le Park " plutot francophone . Vue sur le parc. ce nouveau quartier a tous les avantages : ecoles, parc, centre commercial..... tres grande terrasse de 28 m2 . etage eleve apercu mer. 2 salles de bain. 1 parking 4 ascenseurs

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Penthouse duplex a 2 ps du lac
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel A vendre: 4 pieces quartier montefiore - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana
Raanana, Israël
depuis
$7,524
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Vous regardez
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, avec terrasse, bonnes orientations, vue sur la mer
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Quartier résidentiel Un beau 4 pieces en plain centre ville recent
Ascalon, Israël
depuis
$479,655
Un beau 4 pieces centre ville
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Quartier résidentiel Tres bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$511,005
beau 4 pieces dans petit immeuble au centre dans le quartier neve adarim, 3e etage sur 5, terrasse soucca, a ne pas rater
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
Appartement à rénover 4 pièces 105m²+ balcon 15m² avec vue dégagée Possibilité de transformation en 5 pièces Etage 5 sur 8 avec ascenseur 300 mètres de la mer te 400 mètres du tramway reliant Bat Yam à Tel Aviv en 12 minutes Excellent investissement locatif (valeur locative estimée à 5.0…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller