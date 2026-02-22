Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Appartement a vendre - haneviim - jerusalem

Appartement a vendre - haneviim - jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
;
10
ID: 33455
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage. L’appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d’environ 10 m² chacun. L’appartement dispose de 2 salles de bains, 3 toilettes, une pièce sécurisée (Mamad) et un parking privé. Pas de cave / pas de débarras. Emplacement exceptionnel en centre-ville, à proximité des commerces et du tramway, et à distance de marche de la Vieille Ville, de Mamilla et des principaux hôtels. Bien rare, idéal pour habitation ou investissement de qualité.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé

