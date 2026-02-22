Quartier résidentiel Appartement a vendre - haneviim - jerusalem

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Dans un immeuble neuf avec ascenseur et ascenseur de Shabbat, appartement de 5 pièces très lumineux au 3ᵉ étage.
L’appartement comprend 4 chambres, un grand salon spacieux ouvrant sur un agréable balcon avec vue dégagée, ainsi que deux balcons souccah d’environ 10 m² chacun.
L’appartement dispose de 2 salles de bains, 3 toilettes, une pièce sécurisée (Mamad) et un parking privé.
Pas de cave / pas de débarras.
Emplacement exceptionnel en centre-ville, à proximité des commerces et du tramway, et à distance de marche de la Vieille Ville, de Mamilla et des principaux hôtels.
Bien rare, idéal pour habitation ou investissement de qualité.
Jérusalem, Israël
