Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
Situé dans l'immeuble boutique "Ma'ale HaTzofim" à Ramat Gan, conçu et construit par le célèbre cabinet d'architectes "Feigin Architects". L'immeuble a été achevé en 2020 et est considéré comme un projet prestigieux et unique avec l'un des standards de construction les plus élevés en Israël. L'immeuble ne compte que 9 appartements, chacun occupant un étage entier, garantissant une intimité maximale sans voisins.
Le projet est situé dans un quartier calme et verdoyant sur l'une des rues les plus belles et pastorales de Ramat Gan, près du jardin Shaul (Le Parc des Singes). Perché au sommet d'une colline, il offre une vue urbaine à couper le souffle sur la ligne d'horizon du Gush Dan, offrant à chaque appartement un panorama spectaculaire. En même temps, il est idéalement situé près des zones centrales de Ramat Gan (les rues Bialik, Jabotinsky et Arlozorov sont à quelques pas). Tel Aviv Centre et les autoroutes Ayalon sont à quelques minutes en voiture.
Caractéristiques principales:
Intérieur: 180 m2
Espaces extérieurs: 112 m2 – terrasse principale d'environ 50 m2, balcon cuisine d'environ 33 m2, balcon latéral d'environ 8 m2, terrasse de la chambre principale d'environ 21 m2.
Magnifiques vues urbaines
Quatre orientations
Ascenseur avec accès direct à l'appartement
Hall privé pour l'ascenseur
Cuisine de luxe par Hacker Germany, équipée d'appareils haut de gamme de marques internationales
Chambres: 4 – dont une suite parentale spacieuse avec terrasse privée (option pour un dressing) et une chambre sécurisée (Mamad)
Salles de bains complètes: 2
Toilettes invités: 1
Spécifications haut de gamme comprenant : porte d'entrée en acier Ringel, portes intérieures italiennes du sol au plafond, revêtement en pierre naturelle (50X100), toilettes suspendues, baignoires indépendantes, système domotique, luminaires design, système avancé de climatisation VRF Daikin, chauffe-eau thermodynamique, et plus encore.
Parking: 2
Veuillez nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite de ce penthouse.
Localisation sur la carte
Ramat Gan, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour