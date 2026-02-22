  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ramat Gan
  4. Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif

Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif

Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
;
15
Laisser une demande
ID: 33597
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Ramat Gan

À propos du complexe

Situé dans l'immeuble boutique "Ma'ale HaTzofim" à Ramat Gan, conçu et construit par le célèbre cabinet d'architectes "Feigin Architects". L'immeuble a été achevé en 2020 et est considéré comme un projet prestigieux et unique avec l'un des standards de construction les plus élevés en Israël. L'immeuble ne compte que 9 appartements, chacun occupant un étage entier, garantissant une intimité maximale sans voisins. Le projet est situé dans un quartier calme et verdoyant sur l'une des rues les plus belles et pastorales de Ramat Gan, près du jardin Shaul (Le Parc des Singes). Perché au sommet d'une colline, il offre une vue urbaine à couper le souffle sur la ligne d'horizon du Gush Dan, offrant à chaque appartement un panorama spectaculaire. En même temps, il est idéalement situé près des zones centrales de Ramat Gan (les rues Bialik, Jabotinsky et Arlozorov sont à quelques pas). Tel Aviv Centre et les autoroutes Ayalon sont à quelques minutes en voiture. Caractéristiques principales: Intérieur: 180 m2 Espaces extérieurs: 112 m2 – terrasse principale d'environ 50 m2, balcon cuisine d'environ 33 m2, balcon latéral d'environ 8 m2, terrasse de la chambre principale d'environ 21 m2. Magnifiques vues urbaines Quatre orientations Ascenseur avec accès direct à l'appartement Hall privé pour l'ascenseur Cuisine de luxe par Hacker Germany, équipée d'appareils haut de gamme de marques internationales Chambres: 4 – dont une suite parentale spacieuse avec terrasse privée (option pour un dressing) et une chambre sécurisée (Mamad) Salles de bains complètes: 2 Toilettes invités: 1 Spécifications haut de gamme comprenant : porte d'entrée en acier Ringel, portes intérieures italiennes du sol au plafond, revêtement en pierre naturelle (50X100), toilettes suspendues, baignoires indépendantes, système domotique, luminaires design, système avancé de climatisation VRF Daikin, chauffe-eau thermodynamique, et plus encore. Parking: 2 Veuillez nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite de ce penthouse.

Localisation sur la carte

Ramat Gan, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À louer : phénoménal cottage neuf à ashdod – quartier youd zayin ????
Ashdod, Israël
depuis
$6,270
Quartier résidentiel A vendre 2 pieces avec grande terrasse - rue hertzl - florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$808,830
Quartier résidentiel Magnifique 3 pces avec balcon soucca
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
Quartier résidentiel Immeuble neuf, vue magnifique
Raanana, Israël
depuis
$1,03M
Quartier résidentiel Appartement 3 pièces rénové proche mer, kerem hatemanim – tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,33M
Vous regardez
Quartier résidentiel Penthouse exceptionnel dans un–emplacement exclusif
Ramat Gan, Israël
depuis
$3,65M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Afficher tout Quartier résidentiel Bonne affaire
Quartier résidentiel Bonne affaire
Ascalon, Israël
depuis
$783,750
RDJ 5 PIECES IMMEUBLE 5 ETAGES BEAU JARDIN BONNE AFFAIRES
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Luxueux
Quartier résidentiel Luxueux
Quartier résidentiel Luxueux
Quartier résidentiel Luxueux
Quartier résidentiel Luxueux
Afficher tout Quartier résidentiel Luxueux
Quartier résidentiel Luxueux
Ascalon, Israël
depuis
$1,11M
penthouse rare sur ashkelon avec piscine 150m2habitable 150m2 de terrasse immeuble neuf petit immeuble
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Herzliya, Israël
depuis
$874,665
Appartement de 4 pieces proche de l universite de Reichmann. Miklat dans l immeuble. Situe dans une rue tres agreable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Tres demande en location
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller