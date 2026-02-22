  1. Realting.com
  Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !

Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !

Hadera, Israël
depuis
$1,34M
10
ID: 33436
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité. Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park. Caractéristiques : - Maison ultra design, confortable sur 3 étages, - 7 pièces avec environ 198 m² habitables, - Terrain de 270 m² ! - Cuisine haut de gamme avec son îlot central, - Grand séjour avec un magnifique coin bibliothèque, - 2 grandes suites parentales, - Chambre sécurisée au rez-de-chaussée, - 3 douches, 5 toilettes, - 2 terrasses, parking, - Revêtements au sol de haute qualité dont carrelage de 90×90, - En bonus : accès extérieur au toit à une unité séparée de 2 pièces de 30 m² au dernier étage avec sa terrasse ! A proximite de toutes les commodités du quartier, d'un centre commercial, des écoles, du fameux Ecopark. Accès rapide aux axes routiers 4,6 et 9 et à 20 minutes en voiture du bord de mer ! Alors, qu’attendez-vous ? Rahel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence numéro 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
