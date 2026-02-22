Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
BZH
Le département francophone de RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une nouvelle exclusivité.
Découvrez une maison de 7 pièces spacieuse et lumineuse dans la zone pavillonnaire du quartier recherché du Park.
Caractéristiques :
- Maison ultra design, confortable sur 3 étages,
- 7 pièces avec environ 198 m² habitables,
- Terrain de 270 m² !
- Cuisine haut de gamme avec son îlot central,
- Grand séjour avec un magnifique coin bibliothèque,
- 2 grandes suites parentales,
- Chambre sécurisée au rez-de-chaussée,
- 3 douches, 5 toilettes,
- 2 terrasses, parking,
- Revêtements au sol de haute qualité dont carrelage de 90×90,
- En bonus : accès extérieur au toit à une unité séparée de 2 pièces de 30 m² au dernier étage avec sa terrasse !
A proximite de toutes les commodités du quartier, d'un centre commercial, des écoles, du fameux Ecopark.
Accès rapide aux axes routiers 4,6 et 9 et à 20 minutes en voiture du bord de mer !
Alors, qu’attendez-vous ?
Rahel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera
Licence numéro 313736
Hadera, Israël
