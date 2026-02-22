  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  4. Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam

Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam

Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
;
10
Laisser une demande
ID: 33774
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

À vendre – Appartement 4,5 pièces avec vue mer dans le complexe Gan HaIr, Bat Yam. Appartement spacieux situé au 10ᵉ étage sur 20 dans une tour moderne et recherchée. Il offre 108 m² habitables et un balcon de 12 m² avec vue mer dégagée. Excellente exposition, très lumineux et bien ventilé. Le bien comprend 4,5 pièces, deux salles de bain, deux WC, deux places de parking et une cave. L’immeuble dispose d’un gardien dans le lobby, d’une salle de sport pour les résidents et de trois ascenseurs. Un grand parc paysager se trouve au pied de la tour. Emplacement idéal, à proximité de la mer, de la promenade, des commerces, des restaurants, des écoles et des transports en commun.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Belle maison en centre ville. piscine
Raanana, Israël
depuis
$4,36M
Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil
Ascalon, Israël
depuis
$648,945
Quartier résidentiel Opportunite a hertzilya. investissement
Ramat Ha-Sharon, Israël
depuis
$924,825
Quartier résidentiel À vendre 2 pieces – tel aviv, rue elifelet – entre neve tzedek et florentine
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,11M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !, agréable, balcon sur la mer, bel appartement, bon emplacement, bonnes orientations, clair, dans rue calme, dans un bel immeuble, etage haut avec vue, neuf, proche de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam
Bat Yam, Israël
depuis
$1,25M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Quartier résidentiel Au coeur de talbiey
Jérusalem, Israël
depuis
$1,13M
En plein coeur de Talbiey tres beau 4 pieces de 75 m2 inscrit avec sortie sur jardin de 30 m2 . rue calme et résidentiel .en partie meuble . En processus de Pinouy Binouy ce qui veut dire que chaque propriétaire a signe pour la destruction de l immeuble dans le but d une reconstruction n…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Afficher tout Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Quartier résidentiel A vendre/ appartement 3 pieces rue balfour – bat yam a 400m de la mer
Bat Yam, Israël
depuis
$539,220
Au cœur de Bat Yam, dans une rue centrale très prisée, cet appartement bénéficie d’une situation idéale : à seulement 400 mètres de la mer et à proximité immédiate de toutes les commodités du quotidien, commerces et transports. Appartement 3 pièces lumineux 74m² 3 ème étage avec ascenceur E…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a un prix imbattable
Ashdod, Israël
depuis
$561,165
Stop Affaire : appartement 4 pièces a Ashdod a un prix imbattable. En plein coeur du quartier "Dalet" , immeuble avec ascenseur, a proximité de tout... Déjà loué a 4200 shekels ( rentabilité 3.75% ). Tout autour il y a des immeubles qui ont été rénovés en "Tama 38": rajout d'une terrasse, d'…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller