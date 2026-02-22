Quartier résidentiel Appartement 4, 5 pièces avec vue mer dans le complexe gan hair, bat yam

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Cookies analytiques
Aidez-nous à améliorer les performances du site, votre expérience d'utilisation du site et à le rendre plus pratique à utiliser. Les informations collectées par ces types de cookies sont agrégées et donc anonymes. Utilisé pour fournir des indicateurs statistiques d’utilisation du site sans identifier les utilisateurs.
Cookies publicitaires
Permettez-nous de réduire nos coûts marketing et d’améliorer l’expérience utilisateur.
Sauvegarder
Realting.com utilise des cookies pour améliorer votre interaction avec le site Web. Vous pouvez configurer quels cookies seront enregistrés sur votre appareil.
En savoir plus
À vendre – Appartement 4,5 pièces avec vue mer dans le complexe Gan HaIr, Bat Yam.
Appartement spacieux situé au 10ᵉ étage sur 20 dans une tour moderne et recherchée. Il offre 108 m² habitables et un balcon de 12 m² avec vue mer dégagée. Excellente exposition, très lumineux et bien ventilé.
Le bien comprend 4,5 pièces, deux salles de bain, deux WC, deux places de parking et une cave.
L’immeuble dispose d’un gardien dans le lobby, d’une salle de sport pour les résidents et de trois ascenseurs. Un grand parc paysager se trouve au pied de la tour.
Emplacement idéal, à proximité de la mer, de la promenade, des commerces, des restaurants, des écoles et des transports en commun.
Localisation sur la carte
Bat Yam, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour