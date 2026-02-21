Quartier résidentiel Opportunité à saisir - penthouse magnifique immeuble neuf préservé

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À vendre ! Penthouse en duplex unique dans un immeuble boutique récemment préservé
Emplacement de choix, à proximité de la rue Shenkin, en plein cœur de Tel Aviv
La nouvelle ligne de tramway se trouve à seulement 2 minutes à pied
140 m² habitables
80 m² de rooftop privé
Situé dans un immeuble rare et architecturalement conçu
À l’origine : 4 chambres a couché + 2 salles de bain
Configuration actuelle :
3 chambres a couché
2 salles de bain
1 toilette supplémentaire à l’étage
Grande suite parentale créée en réunissant deux pièces
Un nouveau parc public sera en juste en face de l’immeuble
Cave : 2 caves
Prix demandé : 10 900 000 ILS
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour