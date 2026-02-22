  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville

Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville

Jérusalem, Israël
depuis
$918,555
;
5
ID: 33722
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Haneviim 44 2 pièces 50m2 Terrasse Souccah 2ème étage avec ascenseur Parking

Jérusalem, Israël
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$918,555
Realting.com
