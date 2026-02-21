  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!

Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!

Jérusalem, Israël
depuis
$1,897
20/02/2026
$1,897
02/04/2025
$1,699
;
4
Laisser une demande
ID: 25650
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Location Jérusalem centre ville à deux bas de Ben yehouda et tramway Immeuble avec ascenseur, lobby magnifique, . Appartement 2 pièces spacieux 50m2 standing Balcon, armoire murale, plaque de cuisson, climatisation centrale, Salle de bain/douche, chauffage au sol séparé, ascenseur Parking, cave en options Salle de sport Entrée immédiate Prix demandé 6050₪ + frais d’agence

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Charmand trois pieces dans le quartier prise de florentine/herzl
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Rénové
Ascalon, Israël
depuis
$404,415
Quartier résidentiel Spacieux
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Quartier résidentiel En plein centre ville de jerusalem mahane yeouda
Jérusalem, Israël
depuis
$1,32M
Quartier résidentiel Magnifique maison mitoyenne avec immense jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$2,19M
Vous regardez
Quartier résidentiel 2 pièces spacieux standing !!
Jérusalem, Israël
depuis
$1,897
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Afficher tout Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Quartier résidentiel Duplex avec jardin dans immeuble boutique haut de gamme
Jérusalem, Israël
depuis
$2,98M
Dans le quartier prisé de Katamon Hayeshana, au pied du Parc San Simon et proche de la rue Hizkiyahou Hamelekh. Dans un immeuble boutique neuf rue Halafta entouré de verdure, de seulement 6 étages avec un lobby raffiné et ascenseur de Shabbat. Rez de Jardin Duplex aux superficies généreuses,…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Quartier résidentiel Bon emplacement
Jérusalem, Israël
depuis
$1,31M
Au cœur du quartier de Baka, rue Mekor Chaim. Appartement 4 pcs de 100 m² dans un immeuble de haut standing, 1er etage avec balcon et ascenseur, comprenant un parking et une cave
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Quartier résidentiel Neuf
Ashdod, Israël
depuis
$592,515
appartement neuf 4 pieces 100 m2 14m2 de terrasse immeuble neuf endroit centrale et en plein développement
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller