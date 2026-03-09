  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel

Quartier résidentiel Villa a vendre a ashdod a très fort potentiel

depuis
$1,99M
20/02/2026
$1,99M
28/03/2025
$1,78M
04/02/2025
$1,76M
26/12/2024
$1,77M
;
5
ID: 23683
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod
  • Adresse
    Wilhelm Roentgen, 12

À propos du complexe

Villa indépendante a vendre a Ashdod de 1996 280m2 habitable sur un terrain de 510 m2 avec potentiel énorme pour l'acheteur qui veut faire des travaux et en faire un diamant

