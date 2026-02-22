Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret

  1. Realting.com
Tel-Aviv, Israël
$5,64M
15
ID: 33594
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Cette propriété luxueuse dans les prestigieuses Yoo Towers de Tel Aviv offre une expérience de vie exceptionnelle grâce à son design sophistiqué et son emplacement privilégié. Créée par la célèbre architecte Orly Shrem, l'appartement s'étend sur 313 m2 à un étage élevé de l'emblématique immeuble conçu par Philippe Starck, avec deux balcons de 12 m2 chacun. Fusionnant deux appartements en un seul, l'espace bénéficie de plafonds hauts et de vues imprenables sur la ville et la mer. L'appartement, entièrement meublé, comprend un spacieux salon à double hauteur, une somptueuse suite parentale avec balcon privé et sauna humide, une chambre supplémentaire actuellement utilisée comme bureau, une pièce sécurisée intérieure (Mamad) transformée en dressing, ainsi qu'une cuisine design équipée d'appareils haut de gamme des meilleures marques mondiales. Les résidents des Yoo Towers profitent d'équipements exclusifs tels qu'un salon d'affaires, un spa luxueux avec une salle de sport entièrement équipée, une piscine semi-olympique, une sécurité 24h/24 et des espaces extérieurs impeccablement entretenus. Cette propriété offre un mélange parfait d'élégance, de fonctionnalité et de confort pour ceux qui recherchent un style de vie extraordinaire. Parking : 3 Veuillez nous contacter pour plus de détails et pour organiser une visite de cet appartement.

Tel-Aviv, Israël
Quartier résidentiel Magnifique penthouse avec piscine au centre de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,58M
Quartier résidentiel Vue mer eternelle
Ascalon, Israël
depuis
$507,870
Quartier résidentiel Appartement a vendre a baka
Jérusalem, Israël
depuis
$1,14M
Quartier résidentiel Appartement 5 pièces a vendre a ashdod, résidence avec piscine
Ascalon, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel Bel appartement
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Quartier résidentiel Appartement luxueux avec vue sur la mer dans les yoo towers au parc tzameret
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Quartier résidentiel En plein coeur du centre ville de jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$830,775
En plein centre ville , du cote de la grande synagogues, ,a proximité de la Mamilla et du David citadelle HOTEL 7 mn a pied , dans un bel immeuble de standing avec gardien 24/24 , piscine , salle de sport et jacuzzi . Tres beau 2 pieces a vendre de 45 m2 net ( surface israélienne 52 m2 ) …
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Quartier résidentiel Superbe 2 pieces a vendre a deux pas de la mer et de dizengoff
Tel-Aviv, Israël
depuis
$987,525
Vente exclusive | Ruelle Micha, Vieux Nord, Calme et Vue sur Frontière Dans un immeuble classé, typique de Tel Aviv, au 2ème étage, un bel appartement 2 pièces lumineux et bien conservé. Surface habitable d'environ 60 m² + terrasse ensoleillée d'environ 7 m². L'appartement, baigné de lumièr…
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Affaire en or
Jérusalem, Israël
depuis
$695,970
Un appartement extremement bien situé sur stern en face de la makolet Bon etat pinouy binouy avancé (enorme potentiel de benefice) Tres rapidement louable
Immobilier.co.il
