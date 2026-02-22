Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !

BZH
Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION »
du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨
Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?
BH, la voici !
✨ Maison de 6 pièces (165 m²),
✨ Maison comme neuve – seulement 3 ans !
✨ Située dans le quartier très prisé et verdoyant de Brandeis, calme et résidentiel,
✨ Décoration haut de gamme et raffinée,
✨ Aucun mur mitoyen, comme une villa !
✨ Très lumineuse, de grandes ouvertures et des good vibes
✨ Magnifique cuisine blanche de la marque « Segal Kitchens » avec un bar,
✨ Superbe salon et salle à manger lumineux,
✨ Bel espace de jardin avec une grande terrasse et des arbres fruitiers,
✨ Suite parentale spacieuse avec dressing et une très belle vue !
✨ 2 salles d’eau et 3 toilettes,
✨ Pièce sécurisée, climatisation et de nombreux ajouts,
✨ Et aussi un parking privé !
✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du quartier du Park et du centre-ville,
✨ Ecoles, jardins d’enfants, synagogue et supermarché à proximité à pied !
✨ Accès rapide aux routes 4, 6 et 9.
✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, qu’on puisse vous aider à réaliser le vôtre !
Pour plus d’informations :
Ra’hel Benguigui,
Votre agent immobilier,
Département francophone de RE/MAX Hadera.
Licence n° 313736