  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !

Hadera, Israël
$1,44M
10
ID: 33526
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité, dans la catégorie « COLLECTION » du Département francophone de RE/MAX Hadera ✨ Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ? BH, la voici ! ✨ Maison de 6 pièces (165 m²), ✨ Maison comme neuve – seulement 3 ans ! ✨ Située dans le quartier très prisé et verdoyant de Brandeis, calme et résidentiel, ✨ Décoration haut de gamme et raffinée, ✨ Aucun mur mitoyen, comme une villa ! ✨ Très lumineuse, de grandes ouvertures et des good vibes ✨ Magnifique cuisine blanche de la marque « Segal Kitchens » avec un bar, ✨ Superbe salon et salle à manger lumineux, ✨ Bel espace de jardin avec une grande terrasse et des arbres fruitiers, ✨ Suite parentale spacieuse avec dressing et une très belle vue ! ✨ 2 salles d’eau et 3 toilettes, ✨ Pièce sécurisée, climatisation et de nombreux ajouts, ✨ Et aussi un parking privé ! ✨ Emplacement idéal, très recherché : calme, résidentiel, proche du quartier du Park et du centre-ville, ✨ Ecoles, jardins d’enfants, synagogue et supermarché à proximité à pied ! ✨ Accès rapide aux routes 4, 6 et 9. ✨ Tout simplement, une maison de rêve ! BZH, qu’on puisse vous aider à réaliser le vôtre ! Pour plus d’informations : Ra’hel Benguigui, Votre agent immobilier, Département francophone de RE/MAX Hadera. Licence n° 313736

Localisation sur la carte

Épiceries
Loisirs

