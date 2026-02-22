  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !

Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
;
7
Laisser une demande
ID: 33460
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

VENTE JÉRUSALEM – Bayit Vegan !! UNIQUE !! Petit immeuble de 8 appartements seulement avec ascenseur ! ???? Appartement 6 pièces – 185 m² plain-pied - prévoir rafraîchissement ! ???? Jardin officiel au cadastre 200 m² | Terrasse 30 m² soucca ???? Immense salon | ???? Cuisine indépendante ???? Suite parentale 25 m² avec dressing + SDB ???? 2 salles de bain | ???? 3 WC ☀ 3 orientations ➕ Unité indépendante 21 m² ➕ cave !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Half-floor luxury sky villa | infinity tower tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$8,62M
Quartier résidentiel Charmant appartement de 4 pièces au bord du quartier park à un prix très attractif !!
Hadera, Israël
depuis
$611,325
Quartier résidentiel Bonne occasion, a ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$1,82M
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Nahariya, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$648,945
Vous regardez
Quartier résidentiel Unique ! magnifique rdj avec 245m2 d’extérieurs !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Quartier résidentiel Superbe duplex avec 45m2 de toit en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,07M
Appartement duplex-penthouse unique, idéalement situé au 4ème et dernier étage. Entouré de verdure. 3 pièces | 2 salles de bain et WC. 1e niveau : vaste séjour avec cuisine, Une autre chambre avec salle de bain et WC. 71 m² + balcon d'environ 2 m². 2e niveau : suite parentale particulièremen…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Afficher tout Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Cremieux 18 – Cottage 200 m² sur 4 niveaux 190 m² de jardin Complexe de 4 cottages avec parking privé pour chaque cottage (portail) (Bâtiment classé / préservation architecturale) Quartier Colonie Allemande – German Colony Maison privée 6 pièces Jardin Partiellement meublée Pièce sécurisée …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un immeuble neuf pres du parc hayarkon
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,10M
Neuf à vendre En exclusivité Situé au 93-97 rue Weizmann (angle Pinkas) Dans un nouveau projet de grande qualité signé Tzemach Hammerman et le groupe Rozio ! Architecte : Gidi Bar Orian À proximité du parc Hayarkon Appartement 4 pièces rénové, à l'architecture de très haut standing Au 5e éta…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller