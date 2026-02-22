  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.

Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.

Raanana, Israël
depuis
$1,72M
;
8
Laisser une demande
ID: 33592
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Charmante maison sur 2 etages. une premiere terrasse a l avant de la maison et un jardin a l arriere avec arbres fruitiers. Calme. 1er niveau : grande piece a vivre avec salon coin repas cuisine et chambre parentale donnant sur le jardin. A l etage 3 grandes chambres et coin bureau grande terrasse de 60 m2. .La maison est louee jusqu en 2028

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 pieces –rehov amnon lipkin shahak - park hayam (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$956,175
Quartier résidentiel Un appartement récemment construit, idéalement situé, à quelques pas de la plage et du centre-ville dynamique de tel aviv.
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel A ne pas manquer !
Ascalon, Israël
depuis
$545,490
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Vous regardez
Quartier résidentiel Charmante maison renovee. raanana kiriat sheret.
Raanana, Israël
depuis
$1,72M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Afficher tout Quartier résidentiel Quartier calme
Quartier résidentiel Quartier calme
Ashdod, Israël
depuis
$674,025
au coeur du quartier youd beit, appartement 3 p spacieux et lumineux, vue degagee
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Afficher tout Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Quartier résidentiel Etage haut avec vue
Ascalon, Israël
depuis
$589,380
appartement t5 vue sur lac grand parc a proximite immeuble recent terrasse soucah
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces renove architecturellement a deux pas du parc dans un immeuble avec parking
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Nouveauté exclusive à Bnei Moshe 14 6ème étage, vue dégagée, 4 pièces spacieuses, ascenseur et parking à Tabu, terrasse ensoleillée et salle commune Appartement d'environ 103 m² avec 8 m² supplémentaires de terrasse ensoleillée offrant une vue dégagée Conception et rénovation architecturale…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller