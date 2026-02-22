Quartier résidentiel Residence aquarelle ganib b

  1. Realting.com
Eilat, Israël
ID: 33385
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district de Beer-Sheva
  • Ville
    Eilat

À propos du complexe

Dans le Quartier Ganim Bet d Eilat dans la fameuse résidence Aquarelle ,au bord du désert, et de la mer rouge dans un immeuble boutique, Penthouse a vendre face a la vallée . cet immeuble est composé de 2 niveaux , d un Penthouse qui se trouve au 1 ère étage avec sa propre entrée . une surface habitable de 140 m2 ,et 4 chbre a coucher + son rooftop de 140 m2 avec jacuzzi face une vue paradisiaque . Et d 1 Rez de jardin avec entrée privée de 140 m2 de surface Habitable de plein pied avec un jardin de 250 m2 , + piscine privée en forme d escargot , et 4 chabr a coucher , chaque niveau a sa propre entrée privée et peut se vendre séparément ou en un seul lot . le prix du Rez de jardin : 5.150.000 nis le prix du Penthouse : 4.150.000 nis

Eilat, Israël
