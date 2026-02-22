  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana

Quartier résidentiel Exceptionnel centre ville raanana

Raanana, Israël
depuis
$7,524
;
3
ID: 33382
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Exceptionnel en centre ville . Penthouse neuf de plain pieds. Magnifique penthouse de 6 pieces. 180 m2. 150 m2 de terrasse. Vue degagee. 2 parking et 1 cave disponible en juin 2026.

Localisation sur la carte

Raanana, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
