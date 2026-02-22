Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595

  1. Realting.com
Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
6
ID: 33523
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

Dans une résidence récente du quartier de Kiryat Yovel, découvrez un superbe appartement de 2 pièces, moderne, lumineux et parfaitement entretenu. Situé au 11ᵉ étage d’un immeuble construit en 2023 avec ascenseur de Shabbat, il offre une surface de 50 m² prolongée par un balcon de 4 m² avec une vue panoramique dégagée orientée ouest. Le séjour spacieux et baigné de lumière s’ouvre sur une cuisine contemporaine, l’appartement dispose d’une chambre confortable avec mamad intégré ainsi que d’une salle d’eau élégante. Une cave privative et une place de parking souterrain viennent compléter ce bien. Les commerces, services et le tramway se trouvent directement au pied de l’immeuble, offrant un confort de vie exceptionnel. Actuellement loué 4 800 ₪ par mois, avec un complément de 400 ₪ pour la cave, , constituant une excellente opportunité aussi bien pour un investissement sécurisé que pour une future résidence principale de qualité.

Jérusalem, Israël
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans le nouveau projet bsr de sarona
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,96M
Quartier résidentiel Proche de la mer
Ascalon, Israël
depuis
$1,98M
Quartier résidentiel Bien situer
Jérusalem, Israël
depuis
$1,787
Quartier résidentiel Maison arabe
Jérusalem, Israël
Prix ​​sur demande
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Quartier résidentiel Bonne occasion
Ascalon, Israël
depuis
$467,115
apartement neuf 3 pcs 80 m2 habitble +10m2 de terrasse a ne pas manquer materiaux de qualite
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel 3 pièces investissement
Quartier résidentiel 3 pièces investissement
Jérusalem, Israël
depuis
$815,100
Dans le quartier de Kiryat Yovel, limite Ramat Denia, à 150 metres de la future ligne de Tramway de Golomb, proche de l'autoroute Begin pour sortir de la ville . A l'entrée de la rue Avraham Shteren, dans un projet neuf en construction avec livraison sous 30 mois. Dans un immeuble boutique a…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Afficher tout Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces
Agence
Immobilier.co.il
