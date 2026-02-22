  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  Quartier résidentiel Charme rénové à nahlaot, idéal pour vivre ou investir - jerusalem immobilier 026786595

Quartier résidentiel Charme rénové à nahlaot, idéal pour vivre ou investir - jerusalem immobilier 026786595

Jérusalem, Israël
depuis
$868,395
;
6
ID: 33520
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au cœur de Nahlaot, découvrez un appartement rénové et déjà divisé en deux unités locatives avec entrée commune. Une opportunité rare dans ce quartier recherché, lumineux, calme et à deux pas du marché Mahane Yehuda. Surface Arnona 49 m² (53 m² cadastre), 3 pièces, 1er étage, terrasse de 4 m². Parfait pour résidence intime, rendement locatif, ou pied-à-terre central à Jérusalem. Disponible immédiatement.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
