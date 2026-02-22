Quartier résidentiel Face au lac

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
$611,325
Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Appartement en première ligne face au lac avec balcon soucca Superbe appartement 4 pièces, spacieux et lumineux, offrant une vue dégagée. Immeuble de charme de 4 étages Climatisation centrale et individuelle dans chaque pièce Débarras attenant, parking privé

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
Période
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Immeuble avec ascenseur
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Quartier résidentiel Bel immeuble neuf. proche kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,60M
Quartier résidentiel Dans un bel immeuble
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Coup de fusil ! un appartement de 4 pièces avec ascenseur et parking au centre-ville de hadera !
Hadera, Israël
depuis
$454,575
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, dans un immeuble neuf, haut standing, hauts plafonds, projet de qualité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,35M
Quartier résidentiel Bat yam – itzhak sadeh mini-penthouse de standing avec vue mer panoramique
Bat Yam, Israël
depuis
$1,54M
À VENDRE | Mini-Penthouse d’Exception – Bat Yam Vue mer éternelle • Étage élevé • Décoration architecte Situé dans l’un des secteurs les plus recherchés de Bat Yam, à proximité immédiate de la mer, des commerces et des transports, ce mini-penthouse d’exception offre un cadre de vie haut de…
Herzliya, Israël
depuis
$1,71M
MAGNIFIQUE 3 PIECES EN COURS DE CONSTRUCTION DANS UN IMMEUBLE ENTIEREMENT NEUF DANS LE QUARTIER TRES PRISE DE BASEL A TEL AVIV. PRESTATIONS DE HAUT STANDING. HAUTS PLAFONDS DE 2.9M; LIVRAISON DANS 5 MOIS, VENDU AVEC UNE CAVE
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces
