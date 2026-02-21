  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé

depuis
$3,292
;
9
ID: 33854
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Près du tramway, à une minute de la Grande Synagogue, en face du parc Gan Ha’atsmaout, au cœur du centre-ville. L’immeuble le plus recherché et prestigieux de Jérusalem, avec gardien 24/7, lobby luxueux, piscine semi-olympique, immense salle de sport, salle d’événements, mikvé, spa et plus encore… Tout est conçu et aménagé comme dans un hôtel de luxe ! Appartement de 3 pièces, entièrement meublé de bonne qualité, soigné et spacieux, très lumineux, grand salon, cuisine américaine, climatisation VRF, chauffage au sol, salle de bain, parking !

Localisation sur la carte

Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Realting.com
Aller