  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Sans hésiter, la meilleure affaire du moment au park !!!!! un appartement de 4 + 1 pièces + cave + grande terrasse souccah !! dans un superbe immeuble, au sein du quartier park !

Hadera, Israël
depuis
$714,780
10
ID: 33524
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouvelle exclusivité chez RE/MAX Hadera, notre coup de coeur à saisir immédiatement, au sein du prestigieux projet Villa V, apprécié pour sa beauté ! Ses atouts : - Spacieux et lumineux appartement de 4 + 1 pièces, - ⁠Bel immeuble avec de la pierre, du bois et des plantes, - ⁠Etage 4/6, - Superbe terrasse-Souccah d’environ 30 m², exposée Sud-Est, - ⁠Espace de vie très lumineux avec de grandes ouvertures et une vue dégagée, - ⁠Aucun mur mitoyen avec les voisins - immeuble boutique exclusif ! - Suite parentale avec sa salle d'eau privée, - 2 chambres supplémentaires dont une pièce sécurisée, - Pièce adjointe supplémentaire (bureau, chambre d’amis, chambre supplémentaire), - Cave adjointe, - Très beau lobby, immeuble bien entretenu, - Faibles charges ! - ⁠Entrée immédiate ! Excellent emplacement : au pied de l'immeuble un parc verdoyant, à proximité de l’entrée de l’EcoPark, de la communauté francophone 'Habad du Park, d'une zone commerciale, des écoles et des axes routiers. Prix exceptionnel !! Affaire de folie pour habitation ou investissement !! Prix : Seulement 2.280.000 NIS ! Ne dites pas qu’on ne vous l’avait pas dit !! Contactez-nous : Ra’hel Benguigui, RE/MAX Hadera Licence professionnelle 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

