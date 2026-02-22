  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !

Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !

Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
;
7
Laisser une demande
ID: 33461
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Petit immeuble de 3 propriétaires seulement . Appartement 4 pièces 110m2 + 150m2 de terrasse/ jardin officiel . Beau salon, cuisine ouverte, 3 chambres dont chambre parentale ( mamad ), 2 sdb, Climatisation, 3 orientations . + 3 unités indépendantes loué 10.000sh, avec la possibilité de les rattacher a l’appartement par des escaliers avec une préparation déjà faites dans le salon . Deux unités construites ( environ 20-25m2 chacune ) sur le compte du parking et cave au rdc, et une unité ( environ 20m2 ) en dessous de la terrasse .

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique 3 pièces lumineux près du tram et du front de mer
Bat Yam, Israël
depuis
$705,375
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Quartier résidentiel Bien agencé
Ascalon, Israël
depuis
$548,625
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Quartier résidentiel Cotttage a louer a jerusalem - emek refaim
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique rdj avec 3 unités indépendantes !
Jérusalem, Israël
depuis
$2,23M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Afficher tout Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Quartier résidentiel Au coeur de jerusalem, appartement 4 pièces à louer
Jérusalem, Israël
depuis
$3,919
Dans un très bel immeuble neuf au cœur de la moshava, appartement 4 pièces au 2e étage avec ascenseur, beau séjour avec balcon en partie souccah, grande cuisine , 3 chambres dont une chambre parentale, 4 expositions, parking, au calme !!
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Vos bureaux prêts à accueillir votre activité à givat shaul - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$2,038
Découvrez une entité de 3 bureaux en très bon état, située dans l’immeuble prisé Beit HaShnav, au 12 rue Beit HaDfus, au 3e étage avec ascenseur. Un espace fonctionnel et agréable comprenant une kitchenette, une zone toilettes, une belle luminosité et une atmosphère calme propice à la produc…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Quartier résidentiel Superbe duplex 3 pieces terrace vue mer
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,52M
Magnifique Duplex 3 Pièces avec Terrasse – Bograshov / Ben Yehuda • Duplex 3 pièces • 2 chambres • 2 salles de douche • 5e étage avec ascenseur • 70 m² + 20 m² de terrasse • Vue mer Ben Yehuda / Bograshov Prix : 4,850,000 ₪ Charges de copropriété : 300 ₪ / mois
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller