  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina

Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
;
2
ID: 33580
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Au 5, rue Hevra Hadasha Rue calme à proximité de Kikar Hamedina et des principaux axes routiers. Dans un nouveau projet en cours de construction par un fonds immobilier ! Bel appartement calme et lumineux 5 pièces (sous-sol inclus) Au 5e étage (très élevé) 121 m² plus un balcon de 12 m² avec vue dégagée et dégagée ! Cuisine rénovée ! Promoteurs exceptionnels  L'appartement dispose d'un parking souterrain standard très spacieux ! Et d'un cellier d'environ 6 m². Occupation prévue : mars 2026

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 5 pieces dans un immeuble neuf au calme pres de kikar hamedina
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,38M
