  2. Israël
  3. Raanana
  4. Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux

Quartier résidentiel Neuf . en centre ville tres lumineux

Raanana, Israël
$2,727
4
ID: 33378
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    Petah Tikva Subdistrict
  • Ville
    Raanana

À propos du complexe

Centre ville . Immeuble neuf . 4 pieces jamais habite. 5e etage. lumineux. parking. disponible a partir de juin 2026

Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces et demi a ashdod a la city a vendre
Ashdod, Israël
depuis
$780,615
Appartement 4 pièces et demi a Ashdod a la City a vendre avec 2 terrasses, climatisation, mamad, parking. A proximité de parcs, de commerces, moyens de transports, écoles, synagogues..... Appartement très bien entretenu; Une valeur sure en plein centre d'Ashdod
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Rez-de-chaussée avec terrasse au cœur de shenkin – tel-aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Appartement charmant avec terrasse dans le quartier Shenkin, Tel-Aviv Un emplacement exceptionnel en plein cœur de Tel-Aviv, juste en face du parc Shenkin, dans l’un des quartiers les plus vivants, recherchés et agréables de la ville. Caractéristiques de l’appartement : • Rez-de-chaussée c…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design, - 6 pièces de…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
