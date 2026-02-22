  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Herzliya
  Quartier résidentiel Investissement . hertzylia

Quartier résidentiel Investissement . hertzylia

Herzliya, Israël
depuis
$874,665
;
6
ID: 33409
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Herzliya

À propos du complexe

Appartement de 4 pieces proche de l universite de Reichmann. Miklat dans l immeuble. Situe dans une rue tres agreable. Parfait pour un premier achat ou pour un investissement. Tres demande en location.

Localisation sur la carte

Herzliya, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À saisir !!! un superbe appartement de 4 pièces, au dessus du beth ‘habad francophone !
Hadera, Israël
depuis
$658,350
Quartier résidentiel 3 pièces neuf promoteur mekor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$893,475
Quartier résidentiel Haut standing
Ascalon, Israël
depuis
$391,875
Quartier résidentiel Appartement de 4 pièces 80m2, kyiriat hayovel, jérusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$721,050
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Vous regardez
Quartier résidentiel Investissement . hertzylia
Herzliya, Israël
depuis
$874,665
Autres complexes
Quartier résidentiel A vendre-2.5 pieces-angle ben yehuda/yirmiyahu proche plage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,16M
Appartement 2.5 pièces, 72m² au 3ème étage avec mamak Immeuble ayant bénéficié d'une rénovation Tama 38 de qualité en 2020 Au calme, triple orientation E/N/S A 300 mètres de la plage
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement duplex conçu architecturalement à tel aviv nord
Tel-Aviv, Israël
depuis
$4,55M
Un duplex spacieux et lumineux, conçu avec soin pour une vie de famille, offrant le confort et l'atmosphère d'une maison privée. La résidence bénéficie d'un design architectural méticuleux signé Dana Oberzon, l'une des architectes et designers d'intérieur les plus recherchées en Israël dans …
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A ne pas manquer ! appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$924,825
A ne pas manquer ! Appartement 2 pieces avec terrasse a vendre a Tel Aviv. A 2 pas du boulevard Rotschild. a proximité de tout en plein coeur de Tel aviv. Idéal pour un pied a terre . immeuble récent
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
