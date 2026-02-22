Quartier résidentiel Affaire exceptionnellecoup de fusil

  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
Ascalon, Israël
$648,945
10
ID: 33691
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

affaire exceptionnelle a ne pas rater agamim, petit immeuble de 2 etages, rdj 4 p de 104 m2 + jardin de 200 m2 piscinable, cave et parking vue degagee. super prosuit a l'investissement ou a l'habitat IMMEUBLE DE 2 ANS

Ascalon, Israël
