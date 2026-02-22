  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire

Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire

Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
;
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
1
Laisser une demande
ID: 33477
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement de 3 pieces avec mamad . Ramat Aviv dans le nouveau quartier de lamed haradach . Baies vitrees en angle beaucoup de lumiere.. Proche de la nouvelle promenade bord de mer et plages. Excellent investissement.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – penthouse unique occupant tout un Étage
Tel-Aviv, Israël
depuis
$5,80M
Quartier résidentiel Duplex penthouse a vendre a ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$1,10M
Quartier résidentiel Superbe studio avec mezzanine entierement renove en plein coeur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$877,800
Quartier résidentiel 2 pieces haneviim centre ville
Jérusalem, Israël
depuis
$918,555
Quartier résidentiel Superbe mini penthouse rue yehuda hamaccabi pres du parc
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,25M
Vous regardez
Quartier résidentiel Nouveau quartier lamed a ramat aviv. belle affaire
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,71M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Quartier résidentiel 2 pièces à la vente super investissement
Tel-Aviv, Israël
depuis
$783,750
À vendre A is proximité de Frishman 2 pièces 36m2 2etage Loué 5000₪ A deux pas de la plage 2.500.000 Nis
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Quartier résidentiel Superbe 3 pièces à bavli – exclusivité
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,38M
Dans un immeuble neuf au cœur du quartier prisé de Bavli, appartement 3 pièces spacieux et haut de gamme : 74 m² habitables Terrasse ensoleillée de 11 m² Parking privé Clés disponibles au bureau – à visiter sans attendre !
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Quartier résidentiel Avec terrasse, proche de la mer, bien agencé, projet de qualite
Ascalon, Israël
depuis
$573,705
un beau 4 pieces avec vue mer bel immeuble
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller