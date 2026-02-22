  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv

Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv

Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
;
6
Laisser une demande
ID: 33745
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement optimisé et des finitions soignées, et bénéficie d’un ascenseur dans l’immeuble. Miklat a coté de l'immeuble Prix demandé : 2.600.000 NIS.

Localisation sur la carte

Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel For sale – 3-room apartment perfect for investment, pied a terre or first acquisition
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,40M
Quartier résidentiel Special investisseurs
Ascalon, Israël
depuis
$523,545
Quartier résidentiel Grand jardin
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Quartier résidentiel Baka
Jérusalem, Israël
depuis
$843,315
Quartier résidentiel Villa exceptionnelle avec piscine
Ganei Yehuda, Israël
depuis
$11,76M
Vous regardez
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Afficher tout Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Quartier résidentiel Penthouse 4 pieces agamim
Ascalon, Israël
depuis
$617,595
Appartement penthouse de 4 pièces dans le quartier Agamim Immeuble Y.H. Dimri, à proximité du parc Appartement unique à l'étage Surface habitable : 105 m² + balcon de 30 m² (soukkah) Magnifique appartement avec une hauteur sous plafond de 3 m, cuisine rénovée, espaces généreux, barreaux de s…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Afficher tout Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il comprend terrasse 14m2, un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Le charme rare d’un duplex avec terrasses de rêve et jardin à ramat sharet - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$3,762
Dans un environnement calme et verdoyant de Ramat Sharet, découvrez un duplex d’exception où l’espace, la lumière et la sérénité se rencontrent. Ce bien de 146 m² offre un vaste séjour avec salle à manger ouvrant sur deux immenses terrasses de 70 m² et 30 m², surplombant la vallée et baignan…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller