  2. Israël
  3. Ashdod
  Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod

Quartier résidentiel Haut standing appartement 4 pièces a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$924,825
6
ID: 33493
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

Appartement 4 pièces a vendre a Ashdod de haut standing, résidence "Dekel" en bord de mer.

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
