Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !

BZH
Nouveau en exclusivité !
RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer !
Une maison comme neuve, un cadre de vie unique :
- Maison récente ultra-design,
- 6 pièces de 270 m² habitables sur un terrain d'environ 230 m²,
- Intérieur moderne et raffiné, pensé dans les moindres détails,
- Vaste séjour donnant sur l’extérieur,
- Superbe cuisine Casher haut de gamme avec un grand îlot central,
- Grande suite parentale lumineuse,
- Chambres spacieuses,
- Possibilité de faire un studio avec entrée indépendante,
- Roof top avec vue sur mer !
- Menuiserie sur mesure,
- Climatisation dans chaque chambre,
- Maison intelligente - système domotique,
- Deux parkings, cave.
Un bien d'exception ! Le rêve de vivre en bord de mer !
Alors, qu’attendez-vous ?
Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera
Licence professionnelle - 313736
Localisation sur la carte
Hadera, Israël
Loisirs
