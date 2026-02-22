  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Hadera
  4. Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !

Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !

Hadera, Israël
depuis
$2,41M
;
9
Laisser une demande
ID: 33525
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Haïfa
  • Région
    Hadera Subdistrict
  • Ville
    Hadera

À propos du complexe

BZH Nouveau en exclusivité ! RE/MAX Hadera by Ra'hel Benguigui vous présente une maison luxueuse de 6 pièces, dans le nouveau quartier résidentiel de Givat Olga, à environ 200 mètres de la mer ! Une maison comme neuve, un cadre de vie unique : - Maison récente ultra-design, - 6 pièces de 270 m² habitables sur un terrain d'environ 230 m², - Intérieur moderne et raffiné, pensé dans les moindres détails, - Vaste séjour donnant sur l’extérieur, - Superbe cuisine Casher haut de gamme avec un grand îlot central, - Grande suite parentale lumineuse, - Chambres spacieuses, - Possibilité de faire un studio avec entrée indépendante, - ⁠Roof top avec vue sur mer ! - Menuiserie sur mesure, - ⁠Climatisation dans chaque chambre, - Maison intelligente - système domotique, - Deux parkings, cave. Un bien d'exception ! Le rêve de vivre en bord de mer ! Alors, qu’attendez-vous ? Ra'hel Benguigui – RE/MAX Professionals Hadera Licence professionnelle - 313736

Localisation sur la carte

Hadera, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Quartier résidentiel Duplex de standing dans le vieux nord !
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,11M
Quartier résidentiel Vous recherchez un grand duplex refait à neuf au centre-ville de hadera et au calme ?
Hadera, Israël
depuis
$648,945
Quartier résidentiel Prix en baisse !
Jérusalem, Israël
depuis
$655,215
Quartier résidentiel Agréable, bien agencé, bon emplacement, endroit calme, spacieux
Raanana, Israël
depuis
$4,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Vous rêvez d'une maison privée en bord de mer ? oui, c'est possible !
Hadera, Israël
depuis
$2,41M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Afficher tout Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Quartier résidentiel Occasion en or !la maison qui coche toutes les cases !
Hadera, Israël
depuis
$1,32M
BZH Vous recherchez une maison familiale, bien située, avec des prestations haut de gamme ? RE/MAX Hadera, Ra'hel Benguigui vous présente en exclusivité, au coeur du quartier Haotsar, dans une rue privée recherchée : - une maison de 6 pièces entièrement rénovée ! - une surface habitable…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Afficher tout Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Quartier résidentiel Stop affaire : appartement 4 pièces a ashdod a youd bet
Ashdod, Israël
depuis
$655,215
Stop affaire Appartement 3 pièces a Youd Bet, très bien placé a un très bon prix .Entièrement meublé. A proximité de moyens de transport, écoles, aires de jeux, synagogues, commerces
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Afficher tout Quartier résidentiel Vue sur la mer
Quartier résidentiel Vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$579,975
IMMEUBLE LE PLUS PROCHE DE LA PLAGE VUE EXEPTIIONNEL IMPRENABLE PETITE IMMEUBLE
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller