  2. Israël
  3. Netanya
  4. Quartier résidentiel Vue mer magnifique

Quartier résidentiel Vue mer magnifique

Netanya, Israël
$627,000
ID: 33480
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

Joli 2 pieces ( 1 chambre + et salon ) terrasse Soukka. Ouest. Magnifique vue sur la mer. Ideal pour pieds a terre ou investissement . Parking et cave . disponible de suite. inclus mamad.

Netanya, Israël
