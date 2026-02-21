  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin

Tel-Aviv, Israël
depuis
20/02/2026
02/04/2025
$2,02M
5
ID: 25607
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN 109 m² + 63 m² de terrasse 2 chambres 1 salle de bain, 2 toilettes Duplex penthouse Finitions haut de gamme Parking Immeuble neuf Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l’appartement depuis l’étage supérieur. Vous pouvez accéder à l’appartement depuis les deux niveaux. Étage supérieur : Cuisine ouverte Séjour lumineux Toilettes invités Grande terrasse de 60 m² Étage inférieur : 2 chambres confortables 1 salle de bain moderne Balcon de 3 m² Quartier Florentin Prix demandé : 7 200 000 ILS Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite

Localisation sur la carte

Calculateur d'hypothèque

