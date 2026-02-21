Quartier résidentiel À vendre – duplex penthouse 3 piÈces À florentin

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
À VENDRE – DUPLEX PENTHOUSE 3 PIÈCES À FLORENTIN
109 m² + 63 m² de terrasse
2 chambres
1 salle de bain, 2 toilettes
Duplex penthouse
Finitions haut de gamme
Parking
Immeuble neuf
Ce magnifique duplex orienté sud-ouest offre un cadre de vie exceptionnel avec un accès direct par ascenseur à l’appartement depuis l’étage supérieur. Vous pouvez accéder à l’appartement depuis les deux niveaux.
Étage supérieur :
Cuisine ouverte
Séjour lumineux
Toilettes invités
Grande terrasse de 60 m²
Étage inférieur :
2 chambres confortables
1 salle de bain moderne
Balcon de 3 m²
Quartier Florentin
Prix demandé : 7 200 000 ILS
Contactez-nous dès maintenant pour plus d’informations et pour organiser une visite
Localisation sur la carte
Tel-Aviv, Israël
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs
Calculateur d'hypothèque
Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel.
Retour