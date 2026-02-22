  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Tel-Aviv
  4. Quartier résidentiel À vendre – appartement comme neuf 3 pieces renove apres tama shlomo hamelekh , tel-aviv

Tel-Aviv, Israël
ID: 33631
Dernière actualisation: 20/02/2026

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

Superbe 3 pièces – environ 70 m² bien optimisés Mamad + balcon 8 m² (calme, verdure) 1er étage lumineux sur 5 – immeuble boutique intimiste Rénovation architecturale – finitions haut de gamme Cuisine Semel – climatisation VRF – menuiserie sur-mesure Projet TAMA récent : ascenseur, parking robotisé, parties communes rénovées Localisation : rue Shlomo HaMelekh (Vieux Nord), rue calme avec verdure, uniquement petits immeubles À proximité : Place Rabin, Dizengoff, Parc HaYarkon, plages Loué actuellement 12.000 ₪/mois (rendement immédiat) Prix demandé : 4.990.000 ₪ – inférieur aux prix promoteur d’époque

Tel-Aviv, Israël
