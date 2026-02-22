  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces

Quartier résidentiel A vnendre 3.5 pieces

Ashdod, Israël
$561,165
ID: 33795
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

super localisation ,proche du centre et de la mer Quartier alef 3.5 pièces de 85 m2 + balcon 6 eme etage 2 ascenseurs Mamad Clim dans toutes les chambres vue vers la ville et le port

Ashdod, Israël
Quartier résidentiel Vous cherchez une grande maison familiale de haut standing dans le quartier récent du park ? la voici elle est pour vous !
Hadera, Israël
depuis
$1,34M
Quartier résidentiel Appartement clair et spacieux à vendre à ashdod
Ashdod, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Grand 4 pieces a renover dans le centre de tel aviv au calme. superbe opportunitee!
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,41M
Quartier résidentiel Appartement de style européen au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,49M
Quartier résidentiel À vendre – penthouse d’exception au cŒur de tel aviv – parfait pour un investissement ou comme pied-À-terre
Tel-Aviv, Israël
depuis
$3,10M
Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
Au coeur de Kiryat Moché, calme et central, dans un immeuble avec ascenseur, appartement de 4.5 pièces comprenant une pièce sécurisée, une suite parentale, un balcon Soucca avec vue magnifique, Triple exposition, lumineux, rénovation de haut standing du meilleur goût (vendeurs français). Arm…
Jérusalem, Israël
depuis
$2,66M
En plein centre de Bait Vegan tres beau cottage de 220 m 2 Habitable avec 120 m2 de terrasse + 120 m2 de jardin + cave et parking
Raanana, Israël
depuis
$3,92M
Belle maison de 7 pieces avec piscine. Grands volumes . ascenseur prive . joli jardin . Quartier calme et recherche. Est de Raanana
