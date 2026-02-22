  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Nahariya
  4. Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer

Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer

Nahariya, Israël
depuis
$583,110
;
10
Laisser une demande
ID: 33463
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District nord
  • Région
    Acre Subdistrict
  • Village
    Nahariya

À propos du complexe

Bel appartement de 4 pièces, neuf, lumineux et spacieux. D' une superficie de 110 m², il comprend terrasse 14m2, un cellier, un parking et un ascenseur. Offrant une belle vue sur la mer, il est situé au 2ème étage d'un immeuble de 8 étages, dans le nouvel environnement résidentiel d'Akhziv.

Localisation sur la carte

Nahariya, Israël
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Tres grand. centre raanana. immeuble recent.
Raanana, Israël
depuis
$1,09M
Quartier résidentiel Duplex a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$6,897
Quartier résidentiel Appartement a vendre centre bat-yam – rue jabotinsky zone recherchee
Bat Yam, Israël
depuis
$752,400
Quartier résidentiel Clair, dans rue calme, dans un immeuble neuf, etage haut avec vue, magnifique
Herzliya, Israël
depuis
$1,77M
Quartier résidentiel Kyriat yovel - rehov shtern 2, 5 p neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Vous regardez
Quartier résidentiel Akhziv nouveau quartier - 4 pieces vue mer
Nahariya, Israël
depuis
$583,110
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Afficher tout Quartier résidentiel Grand jardin
Quartier résidentiel Grand jardin
Jérusalem, Israël
depuis
$3,14M
Beit Kerem - un nouveau bâtiment avec une entrée privée. Luxueux appartement conçu par un architecte. 5 pièces 170 m² + jardin 150 m² Possibilité de diviser en 3+2. Balcon de Soucca. 2 stationnements. ascenseur
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Quartier résidentiel Un rez de jardin jamais habite
Ascalon, Israël
depuis
$799,425
Rez de jardin 5 pièces avec Clim central jamais habitude
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
Quartier résidentiel Mini penthouse magnifique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,41M
Penthouse d’exception avec vue à couper le souffle ! Découvrez ce splendide 4 pièces de 117 m², conçu avec soin et raffinement, alliant luxe, confort et matériaux de qualité supérieure. Une immense terrasse de 25 m² orientée plein ciel offre une vue dégagée imprenable et baigne l'appar…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller