Quartier résidentiel Netanya

Netanya, Israël
depuis
$721,050
5
ID: 33765
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District centre
  • Région
    HaSharon Subdistrict
  • Ville
    Netanya

À propos du complexe

Rue emmanuel Mol,/Nitza, 2em ligne de mer, balcon, calme, lumineux, grand salon, ascenceur, cave, parking,

Complexes similaires
Quartier résidentiel Vous rêvez d’une maison neuve, de haut standing, sans travaux et parfaite pour votre famille ?bh, la voici !
Hadera, Israël
depuis
$1,44M
Quartier résidentiel Villa indépendante a vendre a ashdod avec piscine
Ashdod, Israël
depuis
$2,51M
Quartier résidentiel Un appartement familial lumineux à louer au cœur de mekor baruch- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$4,389
Quartier résidentiel Appartement moderne à 500 m de la plage
Bat Yam, Israël
depuis
$1,02M
Quartier résidentiel À vendre – superbe appartement 5 pieces rehov mishpakhat malevski - ir yamim (netanya)
Netanya, Israël
depuis
$1,51M
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, vue sur la mer
Quartier résidentiel Au centre, vue sur la mer
Ascalon, Israël
depuis
$674,025
au coeur du quartier afridar, dans un immeuble tres recent, vous trouverez ce tres spacieux appartement de 5 pieces, avec un sejour spacieux , une grande cuisine ouverte sur le sejour, et 4 chambres spacieuses dont la suite parentale avec salle d'eau, 1 salle de bains generale, une grande te…
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel baka maison arabe
Quartier résidentiel baka maison arabe
Quartier résidentiel baka maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
Rare maison arabe 185 m2, 220m2 jardin, hauteur sous platfond, entree privee, calme et central 11.800000 Michael
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Quartier résidentiel Super appartement neuf
Jérusalem, Israël
depuis
$808,830
Appartement neuf de 3 pièces, construit par un entrepreneur, à Kiryat Yovel. Balcon avec soucca Lumineux Quartier calme Parking privé Proche des commerces et des synagogues
Agence
Immobilier.co.il
