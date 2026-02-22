  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Bat Yam
  Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.

Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.

Bat Yam, Israël
depuis
$1,53M
5
ID: 33781
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Bat Yam

À propos du complexe

Appartement à vendre dans la prestigieuse tour NAVE à Bat Yam. Situé au 37e étage, cet appartement offre une vue panoramique imprenable sur Herzliya, la côte et les montagnes de Jérusalem. Bénéficiant d'un emplacement privilégié en première ligne de mer, ce spacieux et magnifique appartement de 5 pièces (140 m² habitables + 20 m² de balcon) est conçu par un architecte. Il comprend 3 WC, 2 salles de bains, une buanderie, 2 places de parking privatives, un cellier, et est orienté nord, ouest et est. La résidence est sécurisée 24h/24 et 7j/7 et propose une salle de sport haut de gamme, un jardin privatif et de nombreuses places de parking à proximité.

Localisation sur la carte

Bat Yam, Israël
Épiceries
Loisirs

