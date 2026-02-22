Quartier résidentiel 5 pièces à vendre dans la prestigieuse tour nave à bat yam. 37e étage, conçu et optimisé par un architecte. en première ligne de mer, avec vue imprenable sur herzliya, la côte et les montagnes de jérusalem.

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Appartement à vendre dans la prestigieuse tour NAVE à Bat Yam. Situé au 37e étage, cet appartement offre une vue panoramique imprenable sur Herzliya, la côte et les montagnes de Jérusalem. Bénéficiant d'un emplacement privilégié en première ligne de mer, ce spacieux et magnifique appartement de 5 pièces (140 m² habitables + 20 m² de balcon) est conçu par un architecte. Il comprend 3 WC, 2 salles de bains, une buanderie, 2 places de parking privatives, un cellier, et est orienté nord, ouest et est. La résidence est sécurisée 24h/24 et 7j/7 et propose une salle de sport haut de gamme, un jardin privatif et de nombreuses places de parking à proximité.
