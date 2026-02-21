Quartier résidentiel A ne pas manquer !

  1. Realting.com
Ascalon, Israël
depuis
$526,680
20/02/2026
$526,680
05/03/2025
$471,912
13/02/2025
$473,256
8
ID: 25009
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

appartement 4 pcs dimri 3e etage vue degagee bien entretenue projet de qualite seulement 2 par pallier

Ascalon, Israël
