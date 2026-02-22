Quartier résidentiel Nouveau appartement tout neuf a vendre appartement de luxe avec fourniture et accessoir tous compris pas besoin de renover , appartement pret a vous aceuillir avec vos valises appartement de 130 m2 haut de gamme 5 pieces situer en plein coeur

Permettre la visualisation du contenu du site et l'accès aux fonctionnalités. Ce type de cookies est utilisé uniquement pour le bon fonctionnement du site et n'est pas cédé à des tiers. La désactivation est impossible sans perturber le fonctionnement du site.
Neuf
Appartement neuf
Appartement de luxe à vendre
Entièrement meublé et équipé
Aucune rénovation à prévoir
Appartement prêt à emménager, il ne vous reste plus qu'à poser vos valises
Appartement de luxe de 130 m²
5 pièces au cœur d'Ashdod
Cuisine entièrement équipée d'une marque de renom
Grand séjour avec accès à un balcon de 20 m²
Design soigné, faux plafonds et architecture élégante
4 belles chambres entièrement meublées avec lits doubles, canapés et stores électriques design
Grande salle de bain entièrement équipée avec deux WC intégrés
Appartement tout équipé avec finitions haut de gamme
Emplacement idéal pour les retraités
Prix très compétitif par rapport au marché
Localisation sur la carte
Ashdod, Israël
Soins de santé
Épiceries
Loisirs
