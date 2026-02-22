  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Un magnifique rez de jardin face à la mer quartier marina

Ascalon, Israël
depuis
$1,33M
5
ID: 33701
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

Rez de jardin 5 pieces avec 2 parking et une cave

Ascalon, Israël
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Complexes similaires
Quartier résidentiel Au centre
Jérusalem, Israël
depuis
$899,745
Quartier résidentiel Envie de vivre dans un mini-penthouse avec une vue imprenable sur le fameux ecopark ?
Hadera, Israël
depuis
$717,915
Quartier résidentiel Tres bien entretenu, avec cave
Ascalon, Israël
depuis
$561,165
Quartier résidentiel Au centre, agréable, bel appartement, bonne affaire, en bon etat
Ascalon, Israël
depuis
$460,845
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem
Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
Autres complexes
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Afficher tout Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Quartier résidentiel Immeuble luxueux : très beau 3 pièces meublé
Jérusalem, Israël
depuis
$3,292
Près du tramway, à une minute de la Grande Synagogue, en face du parc Gan Ha’atsmaout, au cœur du centre-ville. L’immeuble le plus recherché et prestigieux de Jérusalem, avec gardien 24/7, lobby luxueux, piscine semi-olympique, immense salle de sport, salle d’événements, mikvé, spa et plus …
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel baka maison arabe
Quartier résidentiel baka maison arabe
Quartier résidentiel baka maison arabe
Jérusalem, Israël
depuis
$3,70M
Rare maison arabe 185 m2, 220m2 jardin, hauteur sous platfond, entree privee, calme et central 11.800000 Michael
Agence
Immobilier.co.il
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Quartier résidentiel Élégance contemporaine avec vue panoramique, vivre en hauteur à jérusalem - jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$736,725
Dans une résidence récente du quartier de Kiryat Yovel, découvrez un superbe appartement de 2 pièces, moderne, lumineux et parfaitement entretenu. Situé au 11ᵉ étage d’un immeuble construit en 2023 avec ascenseur de Shabbat, il offre une surface de 50 m² prolongée par un balcon de 4 m² avec …
Agence
Immobilier.co.il
