  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Prix en baisse !

Quartier résidentiel Prix en baisse !

Jérusalem, Israël
depuis
$1,40M
;
7
ID: 33653
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Au coeur de Kiryat Moché, calme et central, dans un immeuble avec ascenseur, appartement de 4.5 pièces comprenant une pièce sécurisée, une suite parentale, un balcon Soucca avec vue magnifique, Triple exposition, lumineux, rénovation de haut standing du meilleur goût (vendeurs français). Armoires intégrées dans chaque pièce, table, cuisine équipée, idéal emménagement facile !

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
