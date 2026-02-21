  1. Realting.com
  4. Quartier résidentiel Avec terrasse, dans un immeuble neuf, hauts plafonds, magnifique, neuf

depuis
$2,85M
20/02/2026
$2,85M
02/04/2025
$2,56M
6
ID: 25659
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Tel-Aviv
  • Région
    Tel Aviv Subdistrict
  • Ville
    Tel-Aviv

À propos du complexe

Dans un tres bel immeuble classes Rue Sheinkin Mini penthouse d’une surface de 96m2 avec terrasse de 40 m2 de plain-pied composé de 2 chambres à coucher + grand séjour 3eme étage avec ascenseur Vue dégagée

Localisation sur la carte

Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

