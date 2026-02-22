  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ashdod
  4. Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod

Quartier résidentiel L'idéal : appartement 2 pièces en bord de mer a ashdod

Ashdod, Israël
depuis
$467,115
11
ID: 33684
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ashdod

À propos du complexe

La seule résidence avec des 2 pièces avec balcon en bord de mer !!! Emplacement de rêve : devant la plage "Miami", où se trouvent tous les restaurants et cafés a la mode. A proximité du supermarché "Victory", du traiteur "La Mamounia", du grand "Parc des Pirates", de moyens de transport... Unique a Ashdod, 2 pièces 52 m2 avec 6 m2 balcon, avec 2 ascenseurs, mamak, parking, climatisation... Ne cherchez plus, vous ne trouverez nulle par ailleurs !!!!

Localisation sur la carte

Ashdod, Israël
