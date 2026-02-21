  1. Realting.com
Quartier résidentiel Appartement a louer a jerusalem

Jérusalem, Israël
depuis
$10,973
20/02/2026
$10,973
29/06/2025
$9,832
;
10
ID: 26565
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

Rez-de-chaussée : salon, cuisine, terrasse, salle d’eau avec douche, buanderie. Pièce verrouillée – pour effets personnels. 1er étage : suite parentale avec jacuzzi et douche, salle de bain supplémentaire, terrasse, 2 chambres avec accès à la terrasse. 2e étage – : chambre à coucher, terrasse, salle de bain. 4 terrasses d’environ 100 m² au total. Surface : 260 m². Pas de charges de copropriété. Climatisation dans chaque pièce. Chauffe-eau solaire + électrique.

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Épiceries
Loisirs

