  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Jérusalem
  4. Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique

Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique

Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
;
7
Laisser une demande
ID: 33863
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District de Jérusalem
  • Région
    Jerusalem Subdistrict
  • Ville
    Jérusalem

À propos du complexe

À louer plein Centre ville dans un immeuble boutique neuf promoteur dans le luxueux projet Karden à Aggripas 6 . Un très beau deux pièces entièrement meublé et équipé venez juste avec vos valises . De plus l'appartement dispose d'un balcon qui donne sur une rue calme et piétonne . Climatisation , chauffage au sol et espace séparé pour la buanderie . Au cœur de la ville, entre Mahané Yehouda marché typique centenaire, Nahlaot quartier piétons aux ruelles ancestrales et Ben Yehouda. Tramway au pied de l'immeuble, 5 min à pied de Mamilla et à une encablure des attractions restaurants, bars, théâtre, musée...

Localisation sur la carte

Jérusalem, Israël
Éducation
Soins de santé
Épiceries
Alimentation et boissons
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Appartement de charme a vendre a nahlaot , avec propriété du toit- jerusalem immobilier 026786595
Jérusalem, Israël
depuis
$993,795
Quartier résidentiel Appartement 4 pièces rénové – emplacement premium au cœur de tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,76M
Quartier résidentiel Neuf
Ascalon, Israël
depuis
$501,600
Quartier résidentiel Un appartement de rêve dans un immeuble de très haut standing en première ligne face à la mer !
Hadera, Israël
depuis
$962,445
Quartier résidentiel En plein coeur de makor haim
Jérusalem, Israël
depuis
$2,35M
Vous regardez
Quartier résidentiel Magnifique 2 pièces meublé dans immeuble boutique
Jérusalem, Israël
depuis
$1,818
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Afficher tout Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Quartier résidentiel L'apothéose , a vendre a ashdod "marina" face a la mer
Ashdod, Israël
depuis
$1,25M
À vendre – Appartement 5 pièces transformé en 4 pièces à la Marina d’Ashdod Situé dans l’un des emplacements les plus recherchés de la ville, cet appartement en front de mer offre un cadre de vie exceptionnel. Entièrement rénové avec goût, il a été repensé en 4 pièces spacieuses. Il compre…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Quartier résidentiel Appartement de luxe à vendre | namal (port), tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$6,52M
Appartement de Luxe à Vendre | Namal (Port), Tel Aviv 4,5 pièces | 6ᵉ étage | Vue mer totale Résidence d’exception très haut de gamme située au cœur du Namal de Tel Aviv, offrant une vue panoramique imprenable sur la mer, définitivement dégagée. Détails du bien Surface intérieure : 177 m…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A stunning villa
Quartier résidentiel A stunning villa
Jérusalem, Israël
depuis
$5,58M
Superbe villa au centre de Givat Hambatar, 350 m2 construits, 400 m2 de terrain, immense cour, 60 m2 de parking, balcons et plus
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller