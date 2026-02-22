  1. Realting.com
  2. Israël
  3. Ascalon
  4. Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee

Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee

Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
;
8
Laisser une demande
ID: 33690
Nouvel identifiant de bâtiment sur Realting
Dernière actualisation: 20/02/2026

Emplacement

Afficher sur la carte
  • Pays
    Israël
  • État
    District sud
  • Région
    sous-district d'Ashkelon
  • Ville
    Ascalon

À propos du complexe

dans le quartier de la city, dans un immeuble de standing avec jaccuzzi et sauna rez de jardin decore par architecte d'interieur 5 pieces, vue mer, piscine privee exceptionnel

Localisation sur la carte

Ascalon, Israël
Éducation
Épiceries
Loisirs

Calculateur d'hypothèque

Taux d'intérêt, %
Durée du prêt, années
Coût de la propriété
Acompte, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Veuillez noter! Vous avez modifié le paramètre de coût de propriété en {{ differentPrice }}%. Cela affecte la pertinence du calcul des mensualités pour le bien actuel. Retour
Taux d'intérêt
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Taux d'intérêt
Montant du prêt
{{ mortgageAmount }} USD
Montant du prêt
Période
{{ loanPeriodValue | pluralize("année", "années") }}
Période
Paiement mensuel
{{ paymentPerMonth }} USD
Paiement mensuel
Complexes similaires
Quartier résidentiel Magnifique appartement pleine vue mer a netanya residence avec gardien, piscine et salle de sport
Netanya, Israël
depuis
$2,665
Quartier résidentiel À vendre – appartement neuf 4 piÈces proche de la mer avec parking, terrasse et cave
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,45M
Quartier résidentiel Appartements a vendre a tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$1,25M
Quartier résidentiel Opportunité d'un appartement avec un excellent potentiel d'amélioration (tama 38 signé) au cœur du quartier ramat eshkol entièrement rénové
Jérusalem, Israël
depuis
$1,21M
Quartier résidentiel Superbe 4 pieces dans un projet neuf pres de kikar rabin
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,04M
Vous regardez
Quartier résidentiel Rez de jardin face mer avec piscine privee
Ascalon, Israël
depuis
$1,13M
Posez toutes vos questions
Laissez votre demande
Merci! Votre demande a été acceptée
Je suis intéressé par la propriété de votre annonce. Je souhaite plus d'informations sur la propriété. Quelles sont les conditions d'achat pour les étrangers ? Je souhaite visiter un appartement/une maison. Je souhaite être informé du prix total (TTC, frais d'agence, etc.). Est-il possible d'acheter avec un prêt/hypothèque ?
Dos Laisser une demande
Autres complexes
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Afficher tout Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Quartier résidentiel Au centre, avec terrasse, bien agencé, dans rue calme, dans un bel immeuble, luxueux
Tel-Aviv, Israël
depuis
$2,35M
Emplacement idéal a coté de la rue Shenkin près du Shouk Hacarmel appartement3 pieces 93 m² + balcon de 8,5 m² 4ᵉ étage à l’arrière (très calme) place de parking dans un système robotisé Attention ! Par rapport au plan de l’appartement, la petite pièce attenante à la cuisine a été supprim…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Afficher tout Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Quartier résidentiel Appartement immense a ashdod avec une vue mer incroyable
Ashdod, Israël
depuis
$1,35M
Appartement immense a Ashdod a vendre avec une vue mer incroyable Résidence magnifique , 5 pièces immense avec terrasse vue mer imprenable. 3.20 mètres de hauteur sous plafond, 3 WC, 2 salles de bains. A proximité de la plage et de toutes les commodités
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Quartier résidentiel A vendre - appartement 2 pieces - rue dizengoff - tel aviv
Tel-Aviv, Israël
depuis
$815,100
Appartement 2 pièces de 40 m² Situé au 1er étage sur la rue Dizengoff, à proximité de Jabotinsky, au cœur du centre de Tel-Aviv. Le quartier offre une vie urbaine complète, mêlant commerces, cafés, restaurants et accessibilité. Le bien a été conçu par un architecte, avec un agencement opt…
Agence
Immobilier.co.il
Laisser une demande
Realting.com
Aller